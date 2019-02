Piyanist Genç, Kendisine Fazıl Say'ı Örnek Alıyor

Gaziantep'te 17 yaşındaki piyanist İbrahim Mehmet Dinç, bir yandan kentteki çeşitli mekanlarda piyanistlik yaparken bir yandan da besteler yapıp, kendisi gibi gençlere ders veriyor.

Küçük yaşlarda müziğe olan ilgisi ailesi tarafından fark edilen ve 8 yaşından itibaren de piyanoya başlayan 17 yaşındaki Dinç, kentteki çeşitli mekanlarda piyano çalıyor.

Genç piyanist İbrahim Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta ailesinin desteğiyle ders alarak piyano çalmaya başladığını, piyano çalmanın hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Anne ve babasının her zaman kendisine destek verdiğini anlatan Dinç, "Her şeyden önce ailem her zaman yanımda durdu. Verdiğim kararları saygıyla karşıladılar ve bana ellerinden geldiğince imkan sundular. Çevremdeki bazı insanlar 'piyano çalarak para mı kazanılır' gibi yorumlar yapıyordu. Fakat ben ailemin ve hocamın desteğiyle piyanodan hiç vazgeçmedim." diye konuştu.

Dinç, şu anda lise son sınıf öğrencisi olduğunu, üniversitede konservatuvara girerek "Kompozisyon ve Orkestra Şefliği" bölümünde okumak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Haftada bir saat ders alıyordum ama günde yaklaşık 3 saat piyano çaldığım oluyordu. Piyanoyu sabırla deneyerek öğrendim. Şimdi benim gibi gençlere piyano eğitimi de veriyorum. Piyanoyu çok sevdiğim için gördüğüm yerlerde çalıyordum. Bir gün Mutfak Sanatları Müzesi'nde görünce dayanamadım ve çaldım. Hala ara sıra gittiğimde çalıyorum. Oradaki misafirler de çok memnun oluyor. Daha önce de 13. Uluslararası Pera Piyano Festivali'ne katıldım. Gaziantep'te bazı organizasyonlarda yer alıyorum. Besteler yapıyor, bestelediğim parçaları icra ediyorum."

Dinç, kentteki bir rehabilitasyon merkezinde özel eğitim gören öğrencilere sosyal becerilerinin gelişmesi için gönüllü olarak piyano dersleri verdiğine işaret etti.

Ünlü piyanistler Fazıl Say ve Tuluyhan Uğurlu'yu kendisine örnek aldığını kaydeden Dinç, "İleride Fazıl Say'ın, Tuluyhan Uğurlu'nun Türkiye'yi temsil ettiği gibi ülkemi ve bu yöreyi temsil etmek istiyorum. Anadolu'daki derin duyguyu eserlerime yansıtarak 7'den 70'e herkesin istifadesine sunmak istiyorum. Türkiye'den ve Gaziantep'ten sanatçıların ve müzisyenlerin çıkabileceğine dair umut vermek istiyorum." dedi.

