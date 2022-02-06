Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen, geçtiğimiz gece Rika Cihangir adlı mekanda pişti oldu. Geçtiğimiz sene aşk yaşayan çift pişti sonrası mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mekanı ilk terk eden Melisa Şenolsun oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Kusura bakmayın alkollüyüm, Umut Bey'i gördüm denk geldim çok teşekkür ediyorum. Masumlar Apartmanı dizim devam ediyor, hayatımda değişen bir şey yok bu yüzden sizin de koşturmanıza gerek yok" dedi.

Muhabirlerin "Aşk iddiaları çıkıyor hep sizin, hayatınızda biri var mı?" sorusuna Şenolsun, "Hayatımda kimse yok, size röportajımı verdim çok teşekkür ederim" diyerek kız arkadaşı ile birlikte uzaklaştı.

Evirgen, Şenolsun'un ardından mekandan çıktı.

Umut Evirgen'e "Melisa Şenolsun ile pişti olması ve denk geldiniz mi?" sorulunca, "Evet denk geldim, selam verdim tabii ki düşman değiliz" diyerek hızlıca aracına bindi.

Evirgen, Cihangir'den arkadaşlarıyla ayrıldı.