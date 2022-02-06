Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Serenay Sarıkaya ile sevgili olan Umut Evirgen, Cihangir'de eski sevgilisi Melisa Şenolsun ile pişti oldu. Ard arda çıkan ikilinin açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen, geçtiğimiz gece Rika Cihangir adlı mekanda pişti oldu. Geçtiğimiz sene aşk yaşayan çift pişti sonrası mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mekanı ilk terk eden Melisa Şenolsun oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Kusura bakmayın alkollüyüm, Umut Bey'i gördüm denk geldim çok teşekkür ediyorum. Masumlar Apartmanı dizim devam ediyor, hayatımda değişen bir şey yok bu yüzden sizin de koşturmanıza gerek yok" dedi.

Muhabirlerin "Aşk iddiaları çıkıyor hep sizin, hayatınızda biri var mı?" sorusuna Şenolsun, "Hayatımda kimse yok, size röportajımı verdim çok teşekkür ederim" diyerek kız arkadaşı ile birlikte uzaklaştı.

Evirgen, Şenolsun'un ardından mekandan çıktı.

Umut Evirgen'e "Melisa Şenolsun ile pişti olması ve denk geldiniz mi?" sorulunca, "Evet denk geldim, selam verdim tabii ki düşman değiliz" diyerek hızlıca aracına bindi.

Evirgen, Cihangir'den arkadaşlarıyla ayrıldı.

Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Pişti Olan Eski Sevgililer Birbirini Görmemezlikten Gelmedi

Snob Magazin - Magazin

Melisa Şenolsun, Umut Evirgen, Cihangir, Umut, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title