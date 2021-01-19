Piskopos ne demek? Piskopos anlamı nedir? Piskopos tarihi!

2. ve 4. yüzyılda sıkça görülmüş, üst kademeden din adamı olarak bilinir. Peki, Piskopos ne demek? Piskopos anlamı nedir? Piskopos tarihi! Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Katolik Kilisesi'ndeki en yüksek makamın sahiBİ olarak bilinen, zamanla yetkisi artan Piskopos ne demek? Piskopos anlamı nedir? Piskopos tarihi!

PİSKOPOS NE DEMEK?

Din adamı anlamında kullanılan, Hristiyanlıkta bazı kiliselerde başpapaz konumundadır. Fetva verme yetkisine sahip, üst kademeden din adamı olarak bilinir."yukarıdan izleyen, gözeten" anlamlarına gelir.

PİSKOPOS TARİHİ

2. yüzyılda görülen ve kilise ayinlerinde başlıca yönetici konumundadır. Piskopos, kilisenin mali işlerini yönetir, sorunları çözüme kavuştururdu. 4. yüzyıl ile birlikte Hristiyanlık devletçe tanınır hale geldi. Kilisede kalabalık artınca piskoposların bazı görevlerini papazlara aktarmaları kaçınılmaz oldu. Ama konfirmasyon ayinlerini yönetmek, papazları atamak ve öteki piskoposları kutsamak gibi yetkiler gene piskoposların elinde kaldı.

Orta çağ'da psikoposluk

Artan kalabalık sebebiyle, sorumluluk biçimli şekilde ilerlemeye başladı ve kilise bürokrasisi doğdu. 16. yüzyılda Reform hareketi sırasında birçok Protestan kilisesi, bir ölçüde yozlaştığı, bir ölçüde de Yeni Ahit'te böyle bir kurum olmadığı gerekçesiyle piskoposluk kurumuna karşı çıktı. Günümüzde Katolik, Ortodoks, Anglikan, Eski Katolik ve İsveç Lutherci kiliselerinde piskoposluk temeline dayalı kilise örgütlenmesi geçerlidir. Katolik Kilisesi'nde tarihsel nedenlerle belirli bir ülke ya da bölgenin başlıca piskoposu sayılan din adamları primas unvanını taşır; ama bunların kendi bölgeleri dışında yargı yetkileri yoktur.