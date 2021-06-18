'Pısırık' tartışmasında birbirini darbeden çift para cezasına çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Pısırık' tartışmasında birbirini darbeden çift para cezasına çarptırıldı

'Pısırık' tartışmasında birbirini darbeden çift para cezasına çarptırıldı
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, apartman aidatını ödeme meselesi yüzünden kocasına 'pısırık' dedikten sonra çıkan tartışmada birbirlerini darbeden çift, tutuksuz yargılandıkları davada 2 bin 240'ar TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, apartman aidatını ödeme meselesi yüzünden kocasına 'pısırık' dedikten sonra çıkan tartışmada birbirlerini darbeden çift, tutuksuz yargılandıkları davada 2 bin 240'ar TL para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 29 Aralık'ta Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, işçi Y.K., apartman aidatının ödenmesi konusunda eşi A.K. ile tartıştı. İddiaya göre A.K.'nin eşine "Sesin bana mı çıkıyor, pısırık" diyerek tepki göstermesi üzerine tartışma büyüdü. Kavgaya dönen olayda Y.K., eşinin boğazını sıkarken, A.K.'de kendisini savunmaya çalıştı. Olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda çift hakkında 'basit yaralama' suçundan karşılıklı 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşteki sanık çift hazır bulundu.DURUŞMADA ŞİKAYETLERİNİ ÇEKTİLERDuruşmada şikayetini geri çeken A.K., "Bina yönetimi fazla para istedi. Kocama, 'Sürekli bana mı sesin çıkıyor, pısırık' dedim. Tartıştık. Şikayetçi değilim" dedi.Sanık Y.K. de eşinden şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Olay günü bana 'pısırık' dedi. Bu yüzden tartıştık. Aramızda arbede oldu. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık çifte, 'basit yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240'ar TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Pısırık' tartışmasında birbirini darbeden çift para cezasına çarptırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 22:38:02. #1.14#

title