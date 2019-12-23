Piri Reis özellikleri nelerdir? Türkiye'nin milli denizaltısı Piri Reis'in özellikleri nelerdir?

23.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:58

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisine güç katan Piri Reis'in suya inmesi sonrası vatandaşlar Piri Reis hakkında araştırmalar yaptı. Piri Reis özellikleri nelerdir ve Türkiye'nin milli denizaltısı Piri Reis'in özellikleri nelerdir gibi aramaların yapıldığı Piri Reis hakkında detayları mercek altına aldık. İşte Piri Reis özellikleri!

PİRİ REİS ÖZELLİKLERİ

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Piri Reis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızırreis'in donatımı, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor.

Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip.

Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip.

PİRİ REİS'İN UZUNLUĞU NE KADAR?

68 metre uzunluğunda olan Piri Reis denizaltısın, 40 personel kapasitesine sahip.

Piri Reis Denizaltı

PİRİ REİS'İ KİM ÜRETTİ?

Türk Deniz Kuvvetleri için Yeni Tip Denizaltı'nın kalbi HAVELSAN tarafından geliştirdi.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi çalışmalarına 2011 yılında başlandı ve sistem için gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanıldı. Denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyon sağlandı.

Thyssen Krupp Marine Systems ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen Yeni Tip Denizaltı Projesi, su altı teknolojileri ve denizaltı platformlarına ilişkin teknoloji transferi, altyapı geliştirme çalışmaları, teknik personel yetiştirme, ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedeflerin tamamlanmasını içeren stratejik önemi haiz bir proje niteliği taşıyor.

Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor ve Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı veriyor.

Azami yerli sanayi katılımı hedeflenen projedeki kazanımlar, Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar için güçlü bir referans olacak.

PİRİ REİS NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027'ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak.

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