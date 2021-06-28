Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Sivas olaylarının 28. yılına ilişkin açıklama yaptı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını söyledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını söyledi.

Yıldırım, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında, ötekileştirme ve ayrımcılığa karşı barış, demokrasi ve laiklik için yine Madımak'ta olacaklarını belirtti.

Çatışmaların son bulmasını, ayrımsız tüm annelerin ağlamamasını ve Madımak'ta hayatını kaybeden canların unutulmamasını dilediklerini vurgulayan Yıldırım, "Sorumluların adalet önünde hesap vermeleri için, tüm halkların ve inançların eşit yurttaşlık temelinde, barış içinde, özgürce yaşaması için 2 Temmuz'da Madımak'ta olacağız. 'İnsanım' diyen herkesi bir olmaya, diri olmaya, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz." dedi.

Yıldırım, 2 Temmuz'da anma etkinliklerine şehir dışından katılacaklara derneğin önünde kahvaltı vereceklerini, saat 10.00'da burada oluşturulacak kortejle eski Madımak Oteli'ne yürüyeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde