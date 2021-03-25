Pinball FX 2021'de tüm platformlar için çıkış yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pinball FX 2021'de tüm platformlar için çıkış yapacak

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Pinball FX 2021'de tüm platformlar için çıkış yapacak

Pinball FX3 ve Star Wars Pinball gibi oyunlarla popülerlik kazanan dijital langırt uzmanı Zen Studios, Pinball FX serisinin PS5, Nintendo Switch gibi birçok platforma bu yılın sonunda geleceğini duyurdu.

Zen Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Langırt simülatörü video oyunu Pinball FX için iddialı sözler kullanıldı. Zen Stuios yeni serisi hakkında, "bugüne kadarki en iddiali langırt projesi" olduğunu dile getirdi. Yeni bir "Pinball Royale" gibi çok oyunculu aksiyon modunu da çıkışıyla beraberinde getirecek.

Buna ek olarak, bir klan sistemi, yeni meydan okuma modları, geliştirilmiş görseller, yenilenmiş ligler, rekabetçi oyunlar ve turnuvalar, yeni canlı etkinlikler gibi içerikler yeni gelecek seride bulunacak.

Geliştirici ve yayıncı Zen Studios, yeni nesil Pinball FX oyununun 2021'in sonlarına doğru PlayStation 5, Xbox Series, Switch ve PC platformları için çıkış yapacağını duyurdu.

PINBALL FX TANITIM VİDEOSU

Video kaynak: Zen Studios

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pinball FX 2021'de tüm platformlar için çıkış yapacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:30:48. #1.16#
title