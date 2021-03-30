Pınarbaşı Kaymakamı Gökmen'den Tomarza Kaymakamı Cebeci'e hayırlı olsun ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınarbaşı Kaymakamı Gökmen'den Tomarza Kaymakamı Cebeci'e hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pınarbaşı Kaymakamı Gökmen'den Tomarza Kaymakamı Cebeci'e hayırlı olsun ziyareti

Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'nin asaleten gelmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'nin asaleten gelmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tomarza Kaymakamlığına vekaleten atanan Emre Cebeci'nin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle asaleten atanmasının ardından Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Tomarza İlçesini ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ise nazik ziyaretinden dolayı Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen'e teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Özge Özder Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınarbaşı Kaymakamı Gökmen'den Tomarza Kaymakamı Cebeci'e hayırlı olsun ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 09:31:13. #1.14#
title