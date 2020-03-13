Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Haber
Menduh Uzunluoğlu, Güncel

Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

Dünya çapında yaygınlaşan salgın hastalık olan korona virüse karşı Pınarbaşı Belediyesi'de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

13.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:07
Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

Dünya çapında yaygınlaşan salgın hastalık olan korona virüse karşı Pınarbaşı Belediyesi'de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Belediye virüse karşı ilçedeki tüm resmi daireler başta olmak üzere, hizmet binaları, camiler ve okulları ilaçlayarak dezenfekte etti.


Pınarbaşı Belediyesi salgın hastalık korona virüse karşı önlemlerini artırdı. Belediye virüse karşı ilçedeki tüm resmi daireler başta olmak üzere, hizmet binaları, camiler ve okulları ilaçlayarak dezenfekte etti. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ayrıca, vezneler, kültür merkezleri, eğitim salonları ve kreşler, ekipler tarafından ilaçlanarak hijyenik hale getirildi. Ekipler ilçe genelindeki okullar ve ibadethaneler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pek çok noktada da çalışmalarını sürdürüyor.


Son dönemde yaygınlaşan salgın hastalıklara karşı açıklamalarda bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "Pınarbaşı Belediyesi olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti Haber
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Akkuş Hülya Avşar Nuray Sayarı Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:47:51. #1.15#