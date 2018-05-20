Pınar-Tarkan Tevetoğlu Çifti Bebeklerine 1 Yaşına Kadar Dadı Tutmayacak

5 yıllık sevgilisi Pınar Dilek ile evlenen 45 yaşındaki Tarkan, baba olmak için gün sayıyor.

NORMAL DOĞUM İSTİYOR

6,5 aylık hamile olan Tevetoğlu, bebeğini doğup büyüdüğü Almanya'da normal doğum yaparak dünyaya getirmeyi planlıyor.

DADI TUTMAYACAKLAR

Pınar-Tarkan Tevetoğlu çifti kızları doğar doğmaz bakıcı tutmama kararı aldı. Çift ortak karar vererek kızlarının bir yaşına kadar her şeyiyle kendileri ilgilenecek. Çiftin sadece ev işleri için bir yardımcısı olacak.

ŞAHAN ÖNCÜ OLDU

Şahan-Selin Gökbakar da oğulları Deniz Efe (3) ve kızları Ela'yı (1,5) dadılara emanet etmedi. Çocuklarını kendileri büyütüyorlar.