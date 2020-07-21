Pınar'ın cansız bedeni bu bidonun içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
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Pınar'ın cansız bedeni bu bidonun içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan bu bidonun içerisinden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri talihsiz kızın cansız bedenini gece özel aparatlarla bidonun içerisinden çıkardı.

21.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:54

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan bu bidonun içerisinden çıkarıldı. Jandarma nezaretindeki itfaiye ekipleri talihsiz kızın cesedini gece özel aparatlarla bidonun içerisinden çıkardı.

ÜZERİNE BETON DÖKÜP ARAZİYE ATMIŞLAR

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Bazı kişilerle görüşen jandarma ekipleri genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öğrendi.

BİDONA ZARAR VERİLMEDEN ÖZENLE AÇILDI

Jandarma yerlesik bölgesinde üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varili buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin'in cansız bedeni çıktı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Pınar'ın cansız bedeni bu bidonun içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı

Kaynak: İHA

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