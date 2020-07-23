Pınar'ın acısı daha dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
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Pınar'ın acısı daha dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Eski sevgilisi tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in acısı soğumadan bir kadın cinayeti haberi daha geldi. İstanbul'da bir kişi, kıskançlık nedeniyle tartıştığı iki çocuk annesi 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü.

23.07.2020 08:48 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:05

Muğla'da eski sevgilisi tarafından boğulup yakılarak katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den sonra bir kadın cinayeti haberi daha yürekleri dağladı. Büyükçekmece'de bir kişi, iki çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Piroğlu Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.

EŞİNİ UYKUSUNDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. kıskançlık krizine tekrar girerek eşini uykusunda boğarak öldürdü. Olayın ardından ne yapacağını şaşıran Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.

Pınar'ın acısı daha dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

POLİSE TESLİM OLAN CANİ KOCA TUTUKLANDI

Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö'ye müdahale etmeye çalıştı. Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ü.Ö, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar'ın acısı daha dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
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