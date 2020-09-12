Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, anlaşmalı boşanma için ifade verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, anlaşmalı boşanma için ifade verdi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesinde ifade verdi.

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, anlaşmalı boşanma için ifade verdi
12.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:55

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası için Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesinde ifade verdi.

Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'yı, cezaevi jandarması, dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirdi.

Anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden katil zanlısına, eşinin açtığı boşanma davasının, Muğla'da görüleceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cemal Metin Avcı, boşanma davasında gündeme gelecek protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını cevaplandırdı.

Protokole göre, Avcı, çocuğunun velayetinin anneye verilmesi ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesi konusunda anlaşmaya vardı.

Eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödeme konusunda anlaşan Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ayrıca Muğla'daki bir taşınmazla 2 aracın da verilmesini kabul etti.

Avcı'nın Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesince alınan ifadesi, Muğla Aile Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Çağatay Ulusoy Yasemin Özilhan Melisa Aslı Pamuk
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Kuyumcu Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, anlaşmalı boşanma için ifade verdi - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 16:13:11. #1.14#
title