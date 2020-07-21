Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
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Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü

Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin'in açıklamaları genç kızın arkadaşlarıyla çelişti. Kız kardeşinin, katil zanlısının evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediğini belirten ağabey, "Adam bunu duyunca kız kardeşimi ormanlık alana götürüyor ve dövüyor. Bayıldığını görünce kızı öldürüyor" dedi.

21.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:18

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızın cansız bedeni Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ise cinayeti itiraf etti. Genç kızın Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen ağabeyi konuştu.

Genç kızın arkadaşları, "Evli bir erkekle olmanın sıkıntısını yaşıyordu" açıklamasında bulunurken, ağabeyi ise kız kardeşinin katil zanlısının evli olduğunu bilmediğini iddia etti.

"EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE BİR DAHA ARAMAMASINI İSTİYOR"

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin, "Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darbederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu'nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır." ifadelerini kullandı.

"KURBAN BAYRAMI'NDA EVİNDE OLACAKTI"

Kız kardeşinin karıncaya bile zarar vermediğini anlatan ağabey Vedat Gültekin, "Buraya üniversite okumaya gelmiş. Bu sene zaten son senesiydi. İki dersinden kalmıştı. Derslerini verip, bayramda evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan kızdı yani. Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti. Biz burada mağdur durumdayız, bir an önce cenazemizin verilip, memleketimize gömmeye gitmek istiyoruz" diye konuştu.

"PINAR BİRÇOK KEZ AYRILMAK İSTEMİŞTİ"

Öte yandan, konuya ilişkin ilk kez konuşan Pınar Gültekin'in sınıf arkadaşları ise, "Pınar birçok kez ayrılmak istemişti, çünkü Cemal Metin Avcı'dan şiddet gördüğünü söylüyordu. Evli bir erkekle olmanın sıkıntısını yaşıyordu. İyi bir kişi ile olmak ve üniversiteden sonra evlenmek istiyordu. Son olarak "Aradığım arkadaşımı buldum, çok mutluyum" diyordu. Gerçekten mutluydu. Ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmamıştı. Sık sık rahatsız ediyor, Pınar'ı bunaltıyordu. Pınar ona son kez inanmakla hayatının hatasını yaptı" ifadelerini kullandı.

"YAKMAYA ÇALIŞTIM, BAŞARAMADIM"

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise ilk ifadesinde, "Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum." dedi.

Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü

Kaynak: DHA

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