Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi
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Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi

06.11.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:27

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice katledildiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet sürecinde katil Cemal Metin Avcı'ya anne ve babasının da yardım ettiği ortaya çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Cinayet sürecinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi.

Yeni deliller üzerine anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ile cep telefonu cinayet bölgesine yakın bir bölgede sinyal veren Şükrü G.O. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

ANNE VE BABAYLA TELEFON TRAFİĞİ

Başvuruda, anne-baba ile diğer şüphelinin, Avcı'nın gözaltına alındığı gün olan 20 Temmuz'da bağ evine giderek delilleri yok ettiği öne sürüldü.

Ayrıca Avcı ile anne-babası arasında olay günü yoğun bir telefon trafiğinin olduğu kaydedildi. Soruşturmada üç şüpheli için de takipsizlik kararı verildi.

GÜLTEKİN'İN AİLE AVUKATI ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, karara itiraz etti. Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, itiraz başvurusunu reddetti. Aile bu kez kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

NE OLMUŞTU?

Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin, Metin Cemal Avcı tarafından canice katledilmişti. Evli ve bir de çocuğu olan katil ifadesinde cinayeti tek başına işlediğini ifade etmişti. Soruşturma devam ederken olay yerinde ikinci bir kişinin daha olduğu gündeme gelmişti.

Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi

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