Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatının "Bu olayın içinde başka aktörlerin olduğu kanaatindeyiz" diyerek yaptığı kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporları talebi mahkemece kabul edildi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in olaya ilişkin kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin başsavcılıkça reddedilmesinin ardından yaptığı itiraz, Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.
MAHKEME AVUKATIN İTİRAZINI YERİNDE BULDU
İtirazı uygun gören mahkeme, olay esnasında ve sonrasında başkaca şüpheli araçların olduğuna ilişkin tespitleri içeren inceleme ve kamera kayıt döküm ve inceleme raporunun, yer gösterme ve keşfe ilişkin tutanağı ile HTS sinyal analizinin suçtan zarar gören vekiline verilmesi gerektiğine hükmetti.
AİLENİN AVUKATI CİNAYETTE BAŞKALARINI DA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Pınar Gültekin'in ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesi bahçesinde süreçle ilgili açıklamada bulundu. Olaya yardım eden başka faillerin olduğu yönünde kanaatlerinin bulunduğunu söyleyen Avukat Epözdemir, "Bu olayın içinde başka aktörlerin olduğu kanaatindeyiz. Cinayet öncesi ve sonrasında soğukkanlı davranışlar bulunuyor. Ortada hunharca bir cinayet var" dedi.
KATİL, ETKİN PİŞMANLIK TALEBİNDE BULUNDU
Öte yandan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum." diyerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kaynak: AA