Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çifti yollarını ayırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Özel hayatını gözler önünde yaşayan Deniz'in kendisinden 10 yaş büyük olan Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü.

BİRBİRİNİ SİLDİLER

Aşkın Kıyameti filminde tanışan ve bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı çifti, Instagram'da birbirini takipten çıkardı. Çiftin bu hamlesi ise akıllara ayrılık kararı aldıklarını getirdi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikilinin hesaplarında birbiriyle olan bazı fotoğrafları da duruyor.

ARAYA KISKANÇLIK MI GİRDİ?

Pınar Deniz'in Aşk 101'den sonra Yargı dizisinde de partner olduğu Kaan Urgancıoğlu ile yakın sahnelerde rol aldığı ve Yiğit Kirazcı'nın bu durumdan rahatsız olduğu da ileri sürüldü.