Pınar Altuğ Atacan, Türk oyuncu, sunucu ve eski manken., Türk şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısıdır. Pınar Altuğ'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edilmektedir. Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, eşi kimdir? Pınar Altuğ'un rol aldığı yapımlar hangisi?

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ Atacan, Türk oyuncu, sunucu ve eski manken.

İlk yılları:

Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

Kariyeri:

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

Kişisel yaşamı:

2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evlidir. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2000 : Kurt Kapanı : Serap Arma : Başrol Oyuncusu

2002 : Reyting Hamdi : Pınar Altuğ Elçinoğlu : Konuk Oyuncu

2002-2005 : Çocuklar Duymasın : Meltem Çetinoğlu : Başrol Oyuncusu

2004 : Omuz Omuza : Nisan Öz : Başrol Oyuncusu

2004 : Çocuklar Ne Olacak : Meltem Çetinoğlu : Son Bölüm

2005 : Davetsiz Misafir : Defne/Şirin : Başrol Oyuncusu

2006 : İlk Aşkım : Lale Gürsoy : Başrol Oyuncusu

2006 : Deli Dolu : Selin : Başrol Oyuncusu

2009 : Aile Reisi : Bahar Poyraz : Başrol Oyuncusu

2010-2014 : Çocuklar Duymasın : Meltem Çetinoğlu : Başrol Oyuncusu

2017-2019 : Çocuklar Duymasın : Meltem Çetinoğlu : Başrol Oyuncusu

2008 : Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda : Irena : Seslendirme

2016 : Pamuk Prens : Pınar Altuğ : Konuk Oyuncu

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