Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Pınar Altuğ Atacan, büyük bir aşkla evlendiği Yağmur Atacan'ın doğum gününü, kocasıyla yaptığı samimi dans videosuyla kutladı. Altuğ'un bu paylaşımı ise sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyada takipçileriyle sıkça etkileşime giren ve son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"HEP BÖYLE DANS EDELİM KOCAM"

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın 37'inci doğum gününü, eşiyle samimi şekilde dans ettiği videosunu "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun, seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Aralarında 9 yaş fark bulunan eşi Yağmur Atacan ile ilgili sık sık takipçileri ile tartışan Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'la olan bu dansı sosyal medyaya damga vurdu. Altuğ'a, iyi dileklerini ileten takipçilerinin yanı sıra paylaşımından dolayı eleştirenler de oldu.