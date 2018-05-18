Pilates Yaparken Kaza Geçiren Arda Turan'ın Eşinin Kaşına 18 Dikiş Atıldı

2,5 yıllık flörtün ardından Mart ayında Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan, kaşına pilates demirinin düşmesi sonucu hastanelik oldu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; kafasına pilates aletinin demiri düşen Aslıhan Doğan, bir anda kanlar içerisinde kaldı. Apar topar hastaneye götürülen Aslıhan Doğan'ın kaşına 18 dikiş atıldı.

BİR SÜRE MÜŞAHADE ALTINDA TUTULDU

Kafatası MR'ı çekilen ve bir süre hastanede müşahade altında tutulan Aslıhan Doğan, daha sonra taburcu edildi. 15 Mayıs'ta Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Bebek'te gezen Arda turan 16 Mayıs akşamı kameralara Etiler'de takıldı.

Eşiyle yakalanan Arda Turan arabasını park ederken kameraları görünce şaşkınlık yaşadı. Arabadan çıkmayan Turan görüntü alınmamasını istedi. Bunun sebebi ise kısa süre sonra belli oldu. Turan sol ayağından sakatlanmış ve ayağında modern bir alçı ile yürümeye çalışıyordu.

MORALİ BOZUK

Sakatlıkla uğraşan Arda Turan, Sivasspor maçında da yardımcı hakemi itmiş, maçın hakemine de yumruğunu gösterip hakaret etmişti. Futbolcu sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'ya sevk edildi, 16 maç ceza ve 39 bin TL para cezası aldı. Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın bu durumu 'Çifte nazar değdi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.