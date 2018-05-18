Pilates Yaparken Kaza Geçiren Arda Turan'ın Eşinin Kaşına 18 Dikiş Atıldı
11 Mart'ta futbolcu Arda Turan'la dünya evine giren Aslıhan Doğan, pilates yaparken kaza geçirerek hastanelik oldu.
2,5 yıllık flörtün ardından Mart ayında Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan, kaşına pilates demirinin düşmesi sonucu hastanelik oldu.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; kafasına pilates aletinin demiri düşen Aslıhan Doğan, bir anda kanlar içerisinde kaldı. Apar topar hastaneye götürülen Aslıhan Doğan'ın kaşına 18 dikiş atıldı.
BİR SÜRE MÜŞAHADE ALTINDA TUTULDU
Kafatası MR'ı çekilen ve bir süre hastanede müşahade altında tutulan Aslıhan Doğan, daha sonra taburcu edildi. 15 Mayıs'ta Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Bebek'te gezen Arda turan 16 Mayıs akşamı kameralara Etiler'de takıldı.
Eşiyle yakalanan Arda Turan arabasını park ederken kameraları görünce şaşkınlık yaşadı. Arabadan çıkmayan Turan görüntü alınmamasını istedi. Bunun sebebi ise kısa süre sonra belli oldu. Turan sol ayağından sakatlanmış ve ayağında modern bir alçı ile yürümeye çalışıyordu.
MORALİ BOZUK
Sakatlıkla uğraşan Arda Turan, Sivasspor maçında da yardımcı hakemi itmiş, maçın hakemine de yumruğunu gösterip hakaret etmişti. Futbolcu sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'ya sevk edildi, 16 maç ceza ve 39 bin TL para cezası aldı. Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın bu durumu 'Çifte nazar değdi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.
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ardanın sol bacağına boşuna atel takılmamış karıya vole atmış demekki plates diyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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18 dikiş nedir olum testereylemi kestiniz karıyııCevap Yaz Yayından Kaldır
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bizeneCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bizim evde de biz bulaşık yıkarken elimizi keselim dikiş atılsın hayat iştee . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gecmis olsun, allah halkimizi kazadan beladan korusun, isallah tehlikeli bir durum yokturCevap Yaz 1 Yayından Kaldır