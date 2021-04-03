Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Güncel
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'i (10) arama çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'i (10) arama çalışmaları devam ediyor. Aile bireyleri gözyaşları içinde çalışmaları takip ederken, baba Osman Ali Çimen, daha önce de amcasının oğlunun aynı ırmakta yaşamını yitirdiğini söyledi.

Aksu ilçesinde yaşayan Osman Ali Çimen ve Fatmana Çimen çocuklarıyla piknik yapmak amacıyla Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkiinde Köprüçay Irmağı kenarına gitti. Saat 17.00 sıralarında anne ve babası oğulları Rafettin Uğur'u gözden kaybetti. Çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini düşünen Osman Çimen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen bulunamadı.

Bugün sabah erken saatlerde Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AKUT, İHH, AFAD, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına yeniden başlandı. Karada yapılan aramalarda Rafettin Uğur Çimen'e ulaşılamadı. Çalışmalar Köprüçay Irmağı'nda yoğunlaştırıldı. Şiddetli akıntının olduğu ırmakta yapılan keşif çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda detaylı arama yapılıyor.

Arama çalışmalarını Fatmana ve Osman Çimen ile yakınları da takip etti. Fatmana Çimen'in arama çalışmaları sırasında oğlu için yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Ali Osman Çimen de 2007 yılında aynı ırmakta amcasının oğlunun yaşamını yitirdiğini söyledi.


Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Özgür Özel Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:43:08. #1.15#
title