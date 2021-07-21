Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar
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Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar Kamelyanın altında kalan 3 kişi yaralandı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Küçüksu Mesire Alanında piknik yapan ailenin üzerine kamelya çöktü.

Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar

Kamelyanın altında kalan 3 kişi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Küçüksu Mesire Alanında piknik yapan ailenin üzerine kamelya çöktü. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Küçüksu Mesire Alanında piknik yapan ailenin üzerine kamelyanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu göçük altından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar
Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan

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