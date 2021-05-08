Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı İzmir'in Buca ilçesinde, seyir halindeki pikap tarzı araç iddiaya göre önüne çıkan köpeği ezmemek için park halindeki iş makinesine çarptı.

Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, seyir halindeki pikap tarzı araç iddiaya göre önüne çıkan köpeği ezmemek için park halindeki iş makinesine çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan 2'si ağır 4 yaralı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Göksu Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Melih U. idaresindeki 35 AUE 926 plakalı Nissan marka pikap araç, seyir halindeyken önüne çıkan köpeği ezmemek için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan park halindeki iş makinesine çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından olay yerine 110 AKS de çağrıldı. Araç içerisinde sıkışan Kübra Nur C (26), Sevgi Ş (23), ve Mesut Y (21), olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü Mesut Y'nin tedavisi ayakta yapılırken, ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kübra Nur C'nin ve Sevgi Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pikap park halindeki iş makinesine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 06:09:33. #1.14#

title