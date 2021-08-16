Pikap bahçe duvarına çarparak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Pikap bahçe duvarına çarparak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Pikap bahçe duvarına çarparak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. 

Kaza, dün saat 04.20 sıralarında  Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı pikap, Ardıç mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi, öğle vaktinde Mordoğan İskele Merkez Camii'nden kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI 

Kazadan yaralı kurtulan sürücü E.B. ise tedavisinin ardından jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., tutuklandı. 

 


Pikap bahçe duvarına çarparak devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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