Pico Park nasıl oynanır? Pico Park oyunu kaç kişilik?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pico Park nasıl oynanır? Pico Park oyunu kaç kişilik?

Pico Park nasıl oynanır? Pico Park oyunu kaç kişilik?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Pico Park, 28 Nisan 2016 tarihinde TECOPARK oyun firması tarafından çıkartılmış bir takım tabanlı, bağımsız bir video oyunudur. Peki bu oyun nasıl oynanıyor? Pico Park ne zaman çıktı? Pico Park oyunu nedir? Pico Park oyunu kaç kişilik?

Pico Park nasıl oynanır? Pico Park oyunu kaç kişilik? sorularının yanıtları son günlerin en çok araştırılan oyun konuları arasında oluşuyor. Pico Park, beşi online, biri offline olmak üzere toplam 6 kısımdan oluşuyor. Her kısmın içinde dörder bölüm var. Yani oyunda toplam 24 bölüm var.

PICO PARK SON GÜNLERİN EN POPÜLER OYUNLARINDAN

Oyun Nintendo Switch konsoluyla veya bilgisayarla oynanıyor. Öncelikle oyunculardan biri bir lobi oluşturuyor. Diğer oyuncular bu lobiye girdikten sonra lobiyi oluşturan oyuncu oyunu başlatır.Bir bölüm seçer ve oynamaya başlarlar.

Oyuncular karakterlerini hareket ettirerek çeşitli bulmacaları çözüyorlar.

Her bölümün sonunda bir kapı var.Oyuncular bu kapıdan geçerek bölümü tamamlıyorlar. Ama oyuncuların kapıyı açmaları için bulmacaları geçip bir anahtar almaları gerekiyor.

PİCO PARK HANGİ PLATFORMLARDA OYNANIYOR?

Oyun; Windows10, Windows 8, Windows 7, MacOS, Android ve Linux platformlarında bulunuyor.

PICO PARK FİYATI NE KADAR?

Oyunu Steam üzerinden iki farklı varyasyonla satın alabilirsiniz: Pico Park ve Pico Park Classic Edition.Pico Park Classic Edition, Steam'de ücretsiz bir şekilde bulunuyor.Pico Park ise 10,50 TL'ye satışa sunuluyor.Nintendo Switch'de ise oyunu $4,99(42,74 TL)'ye satın alabilirsiniz.

Ayrıca bu oyunu Twitch yayıncıları da çok oynuyor. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Hype (Aynı Sinemalar),Pqueen, KendineMüzisyen ve TenekeKafalar_TK gibi kanallar örnek olabilir.

PICO PARK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunu oynyabilmek için minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 2inci nesil Intel Core HD Graphics (2000/3000), 512MB
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 100 MB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri ise şöyledir:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 2inci nesil Intel Core HD Graphics (2000/3000), 512MB
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 100 MB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pico Park nasıl oynanır? Pico Park oyunu kaç kişilik? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:53:20. #1.14#

title