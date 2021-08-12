Pico Park nasıl oynanır? Pico Park oyunu kaç kişilik?

Pico Park, 28 Nisan 2016 tarihinde TECOPARK oyun firması tarafından çıkartılmış bir takım tabanlı, bağımsız bir video oyunudur. Peki bu oyun nasıl oynanıyor? Pico Park ne zaman çıktı? Pico Park oyunu nedir? Pico Park oyunu kaç kişilik?

Pico Park nasıl oynanır? Pico Park oyunu kaç kişilik? sorularının yanıtları son günlerin en çok araştırılan oyun konuları arasında oluşuyor. Pico Park, beşi online, biri offline olmak üzere toplam 6 kısımdan oluşuyor. Her kısmın içinde dörder bölüm var. Yani oyunda toplam 24 bölüm var.

PICO PARK SON GÜNLERİN EN POPÜLER OYUNLARINDAN

Oyun Nintendo Switch konsoluyla veya bilgisayarla oynanıyor. Öncelikle oyunculardan biri bir lobi oluşturuyor. Diğer oyuncular bu lobiye girdikten sonra lobiyi oluşturan oyuncu oyunu başlatır.Bir bölüm seçer ve oynamaya başlarlar.

Oyuncular karakterlerini hareket ettirerek çeşitli bulmacaları çözüyorlar.

Her bölümün sonunda bir kapı var.Oyuncular bu kapıdan geçerek bölümü tamamlıyorlar. Ama oyuncuların kapıyı açmaları için bulmacaları geçip bir anahtar almaları gerekiyor.

PİCO PARK HANGİ PLATFORMLARDA OYNANIYOR?

Oyun; Windows10, Windows 8, Windows 7, MacOS, Android ve Linux platformlarında bulunuyor.

PICO PARK FİYATI NE KADAR?

Oyunu Steam üzerinden iki farklı varyasyonla satın alabilirsiniz: Pico Park ve Pico Park Classic Edition.Pico Park Classic Edition, Steam'de ücretsiz bir şekilde bulunuyor.Pico Park ise 10,50 TL'ye satışa sunuluyor.Nintendo Switch'de ise oyunu $4,99(42,74 TL)'ye satın alabilirsiniz.

Ayrıca bu oyunu Twitch yayıncıları da çok oynuyor. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Hype (Aynı Sinemalar),Pqueen, KendineMüzisyen ve TenekeKafalar_TK gibi kanallar örnek olabilir.

PICO PARK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunu oynyabilmek için minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2inci nesil Intel Core HD Graphics (2000/3000), 512MB

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 100 MB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri ise şöyledir:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir