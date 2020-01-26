Photoshop'un Ne Büyük Nimet Olduğunu Kanıtlayan 25 Ünlü Fotoğrafı
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Photoshop'un Ne Büyük Nimet Olduğunu Kanıtlayan 25 Ünlü Fotoğrafı

Bilboardlarda dergilerde gördüğümüz kusursuz ünlü fotoğraflarının aslında birer photoshop harikası olduğunu biliyor muydunuz?

26.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:21
Photoshop'un Ne Büyük Nimet Olduğunu Kanıtlayan 25 Ünlü Fotoğrafı

Bilboardlarda dergilerde gördüğümüz kusursuz ünlü fotoğraflarının aslında birer harikası olduğunu biliyor muydunuz? Şirketlerin kusursuzluk sunarak insanları kendine çekme politikasının ürünü olan bu fotoğraflarının orjinallerini görünce kendinize olan güveniniz yerine gelecek ve ünlülerin de bizim gibi sıradan insanlar olduğunu kavrayacaksınız.


İşte photoshop'a olan derin saygımızı arttıracak Photoshop'un Ne Büyük Nimet Olduğunu Kanıtlayan 25 Ünlü Fotoğrafı;


1# Angelina Jolie



2# Avril Lavinge



3# Beyonce



4# Britney Spears



5# Britney Spears



6# Britney Spears



7# Candice Huffine



8# Cindy Crawford



9# Fergie



10# Gwen Stefani



11# Jennifer Lawrence



12# Justin Bieber



13# Katy Perry



14# Katy Perry



15# Keira Knightley



16# Kim Cattrall



17# Kim Kardashian



18# Kristen Stewart



19# Lady Gaga



20# Lindsay Lohan



21# Madonna



22# Madonna



23# Miley Cyrus



24# Miranda Kerr



25# Penelope Cruz


Kaynak: TheGeyik

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