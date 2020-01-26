26.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:21

Bilboardlarda dergilerde gördüğümüz kusursuz ünlü fotoğraflarının aslında birer photoshop harikası olduğunu biliyor muydunuz? Şirketlerin kusursuzluk sunarak insanları kendine çekme politikasının ürünü olan bu fotoğraflarının orjinallerini görünce kendinize olan güveniniz yerine gelecek ve ünlülerin de bizim gibi sıradan insanlar olduğunu kavrayacaksınız.



İşte photoshop'a olan derin saygımızı arttıracak Photoshop'un Ne Büyük Nimet Olduğunu Kanıtlayan 25 Ünlü Fotoğrafı;



1# Angelina Jolie







2# Avril Lavinge







3# Beyonce







4# Britney Spears







5# Britney Spears







6# Britney Spears







7# Candice Huffine







8# Cindy Crawford







9# Fergie







10# Gwen Stefani







11# Jennifer Lawrence







12# Justin Bieber







13# Katy Perry







14# Katy Perry







15# Keira Knightley







16# Kim Cattrall







17# Kim Kardashian







18# Kristen Stewart







19# Lady Gaga







20# Lindsay Lohan







21# Madonna







22# Madonna







23# Miley Cyrus







24# Miranda Kerr







25# Penelope Cruz



