Photoshop'un Ne Büyük Nimet Olduğunu Kanıtlayan 25 Ünlü Fotoğrafı
Bilboardlarda dergilerde gördüğümüz kusursuz ünlü fotoğraflarının aslında birer photoshop harikası olduğunu biliyor muydunuz?
Bilboardlarda dergilerde gördüğümüz kusursuz ünlü fotoğraflarının aslında birer photoshop harikası olduğunu biliyor muydunuz? Şirketlerin kusursuzluk sunarak insanları kendine çekme politikasının ürünü olan bu fotoğraflarının orjinallerini görünce kendinize olan güveniniz yerine gelecek ve ünlülerin de bizim gibi sıradan insanlar olduğunu kavrayacaksınız.
İşte photoshop'a olan derin saygımızı arttıracak Photoshop'un Ne Büyük Nimet Olduğunu Kanıtlayan 25 Ünlü Fotoğrafı;
1# Angelina Jolie
2# Avril Lavinge
3# Beyonce
4# Britney Spears
5# Britney Spears
6# Britney Spears
7# Candice Huffine
8# Cindy Crawford
9# Fergie
10# Gwen Stefani
11# Jennifer Lawrence
12# Justin Bieber
13# Katy Perry
14# Katy Perry
15# Keira Knightley
16# Kim Cattrall
17# Kim Kardashian
18# Kristen Stewart
19# Lady Gaga
20# Lindsay Lohan
21# Madonna
22# Madonna
23# Miley Cyrus
24# Miranda Kerr
25# Penelope Cruz