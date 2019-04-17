Philippe: Notre Dame İçin Mimarlara Tasarım Davetinde Bulunacağız

– Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yanan Notre Dame Katedrali'ne dair yaptığı açıklamada, Fransa'nın dünya genelinde mimarlara Notre Dame Katedrali'nin çöken kulesinin yeniden inşası için tasarımlarını sunma davetinde bulunacağını açıkladı.

France24'te yer alan habere göre, Fransa Devlet Başkanı Macron'un 5 yıl içinde katedrali 'daha da güzel olarak yeniden inşa etme' sözünden bir gün sonra Fransa Başbakanı Edouard Phillippe yaptığı basın açıklamasında, Fransa'nın dönemin ruhuna ve tekniğine adapte edilmiş yeni bir kuleye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haberde Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden biri olan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürülmesinden sonra çok kısa bir süre içinde katedralin yeniden inşası için milyonlarca bağış yağdığı ve toplanan paraların 24 saat içinde neredeyse 800 milyon Euro'yu aştığı belirtildi.

Kaynak: DHA