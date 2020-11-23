Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak

ABD'li ortağı Pfizer ile Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği korona aşısının denemeler dışındaki ilk uygulamasının, ABD'de 13 Aralık'ta başlaması öngörülüyor. Şirket büyük gün için aşının FDA tarafından onaylanmasını bekliyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech firmasının Amerikan ilaç firması Pfizer'le geliştirdiği aşının denemeler dışındaki ilk uygulamasının ne zaman yapılabileceğini firmanın en yetkili ismi Pfizer CEO'su Albert Bourla açıkladı.

EN ERKEN 13 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

ABD'li ilaç devi Pfizer ve Biontech'in, koronaya karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

ONAYLANDIKTAN 24 SAAT SONRA DAĞITIMI YAPILACAK

Trump yönetiminin Covid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi. Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

CEO ALBERT BOURLA TARİHİ BİR GÜN DİYEREK DUYURDU

ABD merkezli ilaç devi Pfizer CEO'su Albert Bourla, cuma günü yayınlanan videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün tarihi bir gün, bugün bilim ve hepimiz için tarihi bir gündür. BioNTech firmasıyla işbirliği yapma planlarımızı duyurduğumuz günden Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne bugün yaptığımız başvuruya kadar 248 gün geçti. Konseptten ruhsat başvurularına kadar, güvenliğe yönelik odağımızı her zaman sürdürürken, klinik gelişim programımızda sır dışı bir hızla çalıştık"

ABD'DE RUHSAT BAŞVURUSU YAPAN İLK FİRMA OLDU

ABD'de korona virüs aşısı için ruhsat başvurusu yapan ilk firma Pfizer oldu. Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamaya göre; 'BNT 162b2' olarak bilinen aşı adayı, aralık ayı ortasında ABD'deki yüksek risk grubundaki nüfus gruplarında potansiyel olarak kullanılabilecek.