Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşı mutasyon geçirmiş koronavirüse karşı etkili
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Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşı mutasyon geçirmiş koronavirüse karşı etkili

08.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:52

Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, virüsün mutasyona uğraması insanları tedirgin etmişti. Üretilen aşıların mutasyona karşı etkili olup olmayacağı merak konusu olurken, Pfizer ve BioNTech'in birlikte ürettiği koronavirüs aşısının mutasyona karşı etkili olduğu açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkisini hız kesmeden sürdürürken, ilk kez İngiltere'de daha sonra da Güney Afrika'da ortaya çıkarak 30'u aşkın ülkeye yayılan yeni mutasyon türü endişeye yol açtı. Dünyayı rahatlatacak açıklama BioNTech ile birlikte ilk onay alan aşıyı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan geldi.

MUTASYONA KARŞI ETKİLİ OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILDI

Pfizer/ Biontech'in yaptığı çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi. Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada, Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen koronavirüsün mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

"16 FARKLI MUTASYON TEST ETTİK ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Pfizer'in önde gelen viral aşı bilimcilerinden biri olan Phil Dormitzer, "Şimdi 16 farklı mutasyonu test ettik ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber" dedi.

MUTASYONUN ANTİKORA KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANMASI YÖNÜNDE ENDİŞE VAR

Bilim insanları, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarında bulunan diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığını görmek için benzer testler yapmayı planladıklarını kaydetti. Ayrıca Dormitzer, salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken, mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu ifade etti.

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşı mutasyon geçirmiş koronavirüse karşı etkili

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
ES: SALLA!!! ÇEVİR KAZI YANMASIN
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HAKAN GARDAS: Dünyada en etgili ilaci bir türk gelistirdi helal olsun! Bundan sonra cok sayida türk doktorlar sirada ve tarih yazmaktadirlar!
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500
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