Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı
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Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı

02.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:05
Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı

İngiltere hükümeti Pfizer/BioNTech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

İngiltere hükümeti Pfizer/BioNTech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken salgını bitirecek aşılardan da art arda iyi haberler gelmeye devam ediyor. İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.İngiltere, Covid-19'a karşı bir aşı ruhsatını alan ilk batı ülkesi oldu. Pfizer/BioNTech aşısının en çok risk altında olanlara yapılmaya başlanacak olmasıyla kitlesel aşılamanın önünü açtı. Aşı, ABD ve Avrupa'nın kararları öncesinde İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından acil kullanım için onaylandı.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

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MHRA'ya, Brexit'ten sonra İngiltere'de ilaçların ruhsatlandırılmasından tamamen sorumlu olacağı 1 Ocak'tan önce özel düzenlemeler uyarınca hükümet tarafından aşıyı onaylama yetkisi verildi. Şirket, aşının ilk dozlarının önümüzdeki günlerde ulaşacağını söyledi. İngiltere, son aşamada yüzde 95 etkinliğe sahip olduğu ifade edilen aşıdan 40 milyon doz aşı satın almıştı. Aşılama için öncelik grubunun, aşı merkezine gelemeyebilecek olan bakım evi sakinleri ve onlarla ilgilenen personelin olduğu daha sonra ise 80 yaş üstü ve NHS personelinin olacağı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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