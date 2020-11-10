Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı

Pfizer tarafından geliştirilen ve Kovid-19'u yüzde 90 oranında koronavirüs aşısının testlerine katılan gönüllüler, aşılamadan sonra yaşadıkları rahatsızlıkları anlattı. Gönüllüler aşıdan sonra ağır bir halsizlik yaşadıklarını belirtti.

Pfizer ve Alman BionTech SE firması tarafından geliştirilen üçüncü aşının 6 ülkede gerçekleştirilen testlere 43 binden fazla kişi katıldı.

Mirror gazetesinin haberine göre, bazı gönüllüler baş ağrısı, ateş ve vücut kırgınlığını şikayet etti. Diğer gönüllüler de aşıdan sonra durumlarını 'ağır mahmurluk' ile karşılaştırarak yan etkilerin özellikle ikinci iğneden sonra güçlendiğine dikkat çekti. Gönüllülerden biri, Pfizer aşısından sonraki durumu, grip aşısından sonraki yan etkilere benzetti.

GÖNÜLLÜLER HANGİ AŞININ YAPILDIĞINI BİLMİYOR

Araştırmaya katılanlar iki gruba ayrılırken bir kısmına gerçek aşı yapılmış diğerlerine ise plasebo yani boş aşı yapılmıştı, ama gönüllüler hangi aşının yapıldığını bilmiyordu.

AŞININ BAŞARI ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE

Daha önce Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının üçüncü araştırma aşamasının başarılı olduğunu ve yüzde 90'ın üzerinde etkinliğe erişildiğini duyurmuştu.

AŞININ İKİ DOZU 318 LİRA OLACAK

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.