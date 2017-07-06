Peugeot'nun Opel'i Satın Almasına AB'den Onay

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Peugeot Citroen grubunun (PSA) Opel'i satın alması işlemine yönelik olarak gerçekleştirilen inceleme sonucunda, satın almanın ilgili otomobil piyasalarında rekabeti olumsuz etkilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtilerek, satış işleminin onaylandığı ifade edildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 2. OTOMOBİL ÜRETİCİSİ OLACAK

PSA grubu, bu yılın Mart ayında 2,2 milyar euro karşılığında Opel'i satın alma teklifinde bulunmuştu. Onay sonrası, Opel ve Opel'in Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Vauxhall markaları, PSA grubuna katılacak. Opel ve Vauxhall'ın, PSA'ya katılmasıyla birlikte grubun Avrupa'daki ikinci büyük otomobil üreticisi firma durumuna gelmesi bekleniyor.

İNCELEME YETKİSİ AB'DE BULUNUYOR

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını inceleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.