Peugeot'dan ağustos ayına özel sıfır faiz kampanyası
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Peugeot'dan ağustos ayına özel sıfır faiz kampanyası

Peugeot'dan ağustos ayına özel sıfır faiz kampanyası
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Peugeot, ağustos ayına özel sıfır faizli kredi imkanı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Peugeot, ağustos ayına özel sıfır faizli kredi imkanı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye'nin ağustos ayı kampanyası kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Peugeot SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor.

Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve "Black Pack" seçeneği ile dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot Türkiye'nin ağustos fırsatları, tasarımı ve teknolojisiyle dikkati çeken sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor.

2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni Peugeot 208, 12 ay sıfır faizli kredi veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor.

Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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