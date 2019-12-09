Srebrenitsa katliamını reddeden Nobel Ödüllü yazar Peter Handke kimdir?

09.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:47

Peter Handke, Sırpların Boşnak halkına karşı uyguladığı katliamda ağır savaş suçlarından sorumlu olan Devlet eski Başkanı Slobodan Milosevic'in yanında yer aldığını açıklamıştı. Handke'nin bu tavrının ardından Kosova başta olmak üzere katliamı tanıyan birçok ülke Nobel Edebiyat Ödülü'nün yazara verilmesini protesto etmeye karar verdi.

PETER HANDKE KİMDİR?

Handke, 6 Aralık 1942'de Avusturya'da dünyaya geldi. Babası o doğmadan annesinden ayrıldı ve annesi daha sonra Bruno Handke ile evlendi.

ANNESİ İNTİHAR ETTİ

Peter Handke, 1944 yılında ailesiyle birlikte Doğu Berlin'e göç etti. Berlin'in Ruslar tarafından işgal edilmesinden hemen önce oradan ayrıldılar. On iki yaşına kadar, din ağırlıklı eğitim veren bir okulda eğitim gördü, sonra normal liseye geçti. Anne tarafından büyükbabası Slovak olduğu için küçük yaşlardan itibaren bu kültüre ilgi gösterdi. 1961 yılında hukuk fakültesine başladı ve öğrencilik yıllarında yazmaya başladı. İlk roman denemesi Die Hornissen'in yayımlanması kararlaştırılınca eğitimini yarıda bıraktı. Bu romanın yayımlandığı 1966 yılından sonra sadece yazarlık ile ilgilendi. 1971 yılında annesi intihar etti ve olayı Wunschloses Unglück adlı romanında anlattı. 1973-78 yılları arasında Paris'te, 1978-79'da Amerika'da yaşadı. 1979'da Salzburg'a döndü.

1967'de Hauptmann Ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı. 2019 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.

PETER HANDKE KİTAPLARI

Roman

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1970

Der kurze Brief zum langen Abschied, 1972

Die linkshandige Frau,1981

Şiir

Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt. 1969

Anlatı

Falsche Bewegung, 1975

Oyun

Publikumsbeschimpfung,1966

Weissagung, 1966

Die Unvernünftigen sterben aus, 1973

Über die Dörfer, 1982

Deneme

Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, 1972

Das Ende des Flanierens, 1980