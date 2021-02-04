Petek Dinçöz kimdir? Petek Dinçöz hayatı ve biyografisi! Petek Dinçöz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Petek Dinçöz hakkında merak edilenler. Petek Dinçöz hayatı ve biyografisi. Petek Dinçöz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Petek Dinçöz merak konusu oldu. İşte Petek Dinçöz hakkında merak edilen Petek Dinçöz kimdir, Petek Dinçöz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Mayıs 1980

Kaç yaşında: 40yaşında

Nereli: İzmir

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.