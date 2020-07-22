Pete ve Ejderhası konusu nedir? Pete ve Ejderhası filmi oyuncuları ve fragmanı Yıllardır anlatılan ejderha hikayelerinin gerçeğine rastlayan Grace, ormanda bir ejderha ile büyüyen Pete ile tanışarak her şeyi sorgulamaya başlar. Pete ve onun dev ejderhasının hikayesinin anlatıldığı Pete ve Ejderhası filmi detayları haberimizde.

Pete ve Ejderhası filmi David Lowery yönetmenliğinde hazırlandı. Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley, Oona Laurence başrollerde yer aldı. pete ve Ejderhası filmi 2016 yapımı fantastik türde yapımdır.

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PETE VE EJDERHASI FİLMİ OYUNCULARI

Hikayesi ile yediden yetmişe tüm izleyiciyi ekrana kilitleyen Pete ve Ejderhası oyuncu kadrosunda:

Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley, Oona Laurence, Wes Bentley, Karl Urban, Isiah Whitlock Jr., Esmée Myers, Gareth Reeves, Philip Grieve, Marcus Henderson, Aaron Jackson, Steve Barr, Craig Hall, Tim Wong, Jim McLarty, Annabelle Malaika Süess, Augie Davis, Augustine Frizzell yer alıyor.

PETE VE EJDERHASI FİLMİ KONUSU

Pete isimli yetim bir çocukla en iyi dostu ve aynı zamanda bir ejderha olan Elliott'ın maceralarını konu ediniyor. Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham, yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik'te yaşayan acımasız ejderha hikayeleri anlatan neşeli bir adamdır. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace bu hikayeleri gerçeklikten uzak bulsa da günün birinde ormanda yaşayan Pete ile tanışır. 10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuk olan Pete ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia etmektedir. Pete'in anlattığı ejderha Elliott, Bay Meacham'ın hikayelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack'in ve 11 yaşındaki Natalie'nin yardımıyla Pete'in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği ortaya çıkartmak için yola koyulur...