PETA Asya'da hala açık vahşi hayvan pazarları için uyardı: Bir salgın riski daha alamayız | Video
PETA, Çin'deki yasaklara rağmen vahşi hayvan pazarlarının Endonezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinde devam ettiğini iddia etti ve uyarırda bulundu: "Bir salgın riskini daha alamayız"View on euronews.
12.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:36
PETA, Çin'deki yasaklara rağmen vahşi hayvan pazarlarının Endonezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinde devam ettiğini iddia etti ve uyarırda bulundu: "Bir salgın riskini daha alamayız"View on euronews
Kaynak: Euronews.com