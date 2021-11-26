Pestist nedir? Pestist öldürücü müdür?

Son dönemlerde yayınladığı videolarda depresyondan bahseden ve bazı sosyal medya kullanıcılarını da intihar etmesi için teşvik ettiği ettiği öne sürülen 'Luo Xiao Mao Mao Zi' isimli TikTok kullanıcısı canlı yayın sırasında pestisit içerek yaşamına son verdi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Peki, . Peki pestist nedir?

PESTİST NEDİR?

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir. Çoğu pestisit, pestleri öldürerek iş görür. Sistemik bir pestisit, bitki tarafından emildikten sonra iletim demetleriyle taşınır.

PESTİSİT TÜRLERİ

• Bakterisid: Bakteri öldürücüler

• Ahicide: Kuş öldürücüler

• İnsaktisid: Böcek ve haşerelere karşı kullanılan maddeler

• Fungusid: Mantarlara karşı kullanılan maddele

• Herbisid: Yabancı otlara karşı kullanılan maddeler

• Mollusid: Yumuşakçalara karşı kullanılan maddeler

• Rodensid: Kemirgenlere karşı kullanılan maddeler

• Nematisid: Nematotlara karşı kullanılan maddeler

• Akarisid (Miticid) : Akarlara karşı kullanılan maddeler

• Defoliantlar: Yaprak dökücüler

PESTİSİTLERİN ETKİLERİ VE ZARARLARI

Günümüzde yaygın olarak sprey şeklinde kullanılan Pestisitler, adsorpsiyon sonucu sebze ve meyvelerin yüzeylerine yapışır. Bazı zamanlarda çiğ olarak tüketilen bu gıdalarda yeterli arındırma sağlanamaz. Böyle durumlarda sindirim sistemi aracılığı ile maruziyet meydana gelir.

Pestisitler, bazı durumlarda böcek ilaçları gibi maddelerin yanlışlıkla solunmasıyla ya da temas sonucu deri yoluyla emilmesiyle kan dolaşımımıza katılır, hayati organ ve sistemlerimize ulaşırlar. Budurum sonrası kısa dönem ya da uzun dönemde birtakım etkiler görülebilmektedir.

Pestisitlere maruz kalma sonucunda görülen kısa dönem etkileri deyince aklımıza ilk gelecek olanlar akut zehirlenmeler ve alerjik reaksiyonlardır. Özellikle tarım işleriyle uğraşanlar büyük risk altındadır. Dikkatsiz ve özensiz yapılan ilaçlamalar sonucu pek çok pestisit

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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