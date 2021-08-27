PES serisinin yeni oyunu eFootball için oynanış fragmanı yayınlandı!

Eski ismi PES, yeni ismi eFootball olan popüler futbol oyunu eFootball için oynanış detaylarının tanıtıldığı yeni bir fragman yayınlandı.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami Digital Entertainment'ın yaptığı popüler oyun serisi PES'in bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda ismi eFootball olarak değiştirildi.Yılın sonunda futbol tutkunları içintamamen ücretsiz olarak erişime açılacak eFootball 2022'nin, geçtiğimiz gün düzenlenen Gamescom 2021 etkinliği kapsamında pek çok oynanış özelliği ayrıntılı olarak açıklandı ve yeni bir fragman yayınlandı.

eFootball, bu sonbaharda dünya çapında ilk kez PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve PC (Steam) için oynaması ücretsiz bir platform olarak piyasaya sürülecek. eFootball, ilerleyen zamanlarda iOS ve Android üzerinden mobil cihazlar için de çıkış yapacak.

eFootball serisinin yapımcısı Seitaro Kimura konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz birçok değişiklikle, oyuncuların ilk olarak futbol oyunumuzun sahada yaşatacağı hissi anlamasının önemli olduğuna inanıyoruz – son derece gerçekçi ve gerçek dünya futboluna duyduğumuz tutkunun bir yansıması. PES ve Winning Eleven oyunlarını geliştirirken biriktirdiğimiz onlarca yıllık deneyim, dünyanın dört bir yanındaki futbolsevere ulaşmak amacıyla eFootball'a aktarıldı. Bu eşsiz bir yolculuğun başlangıcı ve gelecek için büyük planlarımız var."

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EFOOTBALL OYNANIŞ DETAYLARI

Topa dokunuşu kontrol etme

Oyuncular aynı gerçek futbolda olduğu gibi topa ilk dokunuştan depara kadar hem top sürme hızını hem de şutların sertliğini kontrol edebilecek. Ek olarak eFootball™, PlayStation®5'te futbolcu hareketlerinin farkını hissettirmek için kontrolcünün dokunsal geri bildirimini ve uyarlanabilir tetiklerini kullanacak*.

Defans oyuncusunu kandırma

Oyunculara topu nasıl saklayacaklarını kontrol etme konusunda daha fazla özgürlük vererek neredeyse her oyunu karşılıklı bir akıl oyununa dönüştürdük*. Sezgisel komutlar aracılığıyla çok çeşitli top sürme ve vücut çalımı hareketleri kullanabileceksiniz. Bunlar bir araya geldiğinde, karşı karşıya kaldığınız pozisyonlar hem hücum hem de defans oyuncuları için heyecan verici bir deneyim sunacak.

Top çalma ve yeni fırsatlar yaratma

Oyuncular, rakiplerinin şutlarını vücutlarını öne atarak veya vuruşu okuyup pası keserek bloke edebiliyorlar. Doğal olarak, rakibin kalesine yakın bir pozisyonda top çalarak mükemmel bir gol fırsatına sahip olabileceksiniz.

Fiziksel Mücadele

eFootball™, gerçek hayattaki futbolda çok önemli olan "fiziksel savunmayı", defans sırasında bir hücum komutuyla aktive ettiriyor. Buna ek olarak, hücum takımı da topu oyunda tutmak için vücutlarını kullanabiliyor, bu da hem hücum hem de defans oyununu daha dinamik hale getiriyor.

Keskin Vuruş (Sharp Kick)*

Yepyeni animasyonlarla gelen "keskin vuruş" seçeneği, oyunu daha da teknik ve heyecanlı hale getirecek. Oyuncular, keskin ortalar, hızlı aşırtma paslar ve havadan şutlar gibi özel vuruşlar yapabilecekler. Bu yeni hareketlerin gerçekleştirilmesi daha fazla zaman aldığından, oyuncuların maç sırasında doğru anları seçmeleri büyük önem taşıyor.

Bire Bir Karşılaşmalar

eFootball™ geliştirme ekibi, yeni bir "1vs1" kazanma/kaybetme kural seti oluşturmak için gerçek hayattaki futbol taktiklerini analiz etti. Motion Matching (Hareket Eşleştirme) teknolojisi ile oyun, her oyuncunun hareketini etkilemek için topu, hareket hızını, vücut yönünü, fiziksel kabiliyeti ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak değerlendiriyor. Bu kazan/kaybet kuralları, yeniden elden geçirilmiş faul kararları da dahil olmak üzere oyunu daha inandırıcı kılmak için futbolcu hareketiyle birlikte çalışıyor.

Gelişmiş takım oyunu ve yeni kontroller

Takım oyunu futbolun olmazsa olmazı; bu nedenle topsuz oyuncuları kontrol eden yapay zekâ yenilendi. Oyuncular bunu yeni hücum ve defans kontrolleriyle birleştirerek istedikleri gibi oynama özgürlüğüne sahip olacaklar.

Yeni bir kamera: Kapışma (Duel)

Yeni "Duel" kamerası, oyuncu 1vs1 durumundayken kamerayı yakınlaştırır ve oyuncunun birebir karşılaşma sahnesinin keyfini daha yakın bir mesafeden çıkarmasını sağlar. Oyuncu serbest durumdayken, görüş alanı genişler ve oyuncunun doğru anda uzun bir pas göndermesine izin verir.

Genel iyileştirmeler

Yeni Motion Matching (Hareket Eşleştirme) animasyon sistemi, çok daha doğal ve akıcı oyuncu hareketleri yaratıyor. Ayrıca, bir araştırma merkeziyle yapılan iş birliği sayesinde top hareketinde de yeni geliştirmeler sağlandı. Son olarak, Sorunsuz Yeniden Başlatma (Seamless Restart) sistemi sayesinde maç sırasında aksiyon asla durmayacak.