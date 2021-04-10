Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını delmek isteyen uyanıklar, sahte rezervasyonlara sarıldı. Yakın otellere internetten rezervasyon yaptırıp o kodu polis kontrolünde gösterenler, tesislerde günübirlik vakit geçiriyor.

Hızla artan vaka sayıları herkesi korkuturken, bazı uyanıklar yasakları delmek için çeşitli yöntemler buldu. Kovid önlemleri kapsamında bazı illerde cumartesi-pazar, bazılarında sadece pazar günü olan sokağa çıkma yasakları, sistemdeki boşluklardan faydalanılarak hiçe sayılıyor. İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yakın çevrelere akın eden uyanıklar, sahte rezervasyonlarla otellerin restoranlarında kahvaltı yapıp günü geçiriyor.

SİSTEMDE BOŞLUK VAR

İçişleri Bakanlığı'nın 20.11.2020 tarihli genelgesinin 12. maddesine göre, kısıtlamaların uygulanacağı tarihlerde seyahat acenteleri ve konaklama tesislerinin vermiş olduğu tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlanan tüketiciler bu kısıtlamalardan istisna tutuluyor. Maddeye göre vatandaşların tesiste konaklaması şartı bulunuyor. Böylece tesisin imkânlarından faydalanabiliyor. Ancak sistemdeki boşluğu fırsata çeviren bazı oteller ve vatandaşlar, sahte rezervasyon ve kağıt üstünde kalan konaklama belgeleriyle bazı tesislerde günübirlik zaman geçiriyor.

Sistemdeki boşluk şöyle işliyor: Pazar günü sokağa çıkma yasağını delmek için gidilecek bölgedeki herhangi bir otelde, online bir rezervasyon sitesinden ücretsiz iptal hakkıyla rezervasyon yapılıyor. Oradan alınan rezervasyon koduyla yola çıkılıyor. Olası bir polis kontrolünde ise bu kod gösteriliyor. Kahvaltı ya da yemek için gidilen butik otelde gün geçiriliyor, geri dönüşte ise yine otelde imzalı bir belge veriliyor. Dönüşte de bu belge polise gösteriliyor. Tamamen kağıt üstündeki belgeyle otel, hiç konaklama yaptırmadan müşteri almış oluyor.

YAKIN ÇEVRELERE GİDİLİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Bu usulsüzlük, İstanbul çevresinde Şile, Ağva, Sapanca, Bursa'da Mudanya, İzmir'de Çeşme, Urla gibi yakın tatil beldelerindeki bazı butik tesisler ve kamp yerlerinde yapılıyor. Konuyla ilgili görüş alınan bir acente, son dönemde ücretsiz rezervasyon iptalinde artış olduğunu, ancak bunun vaka sayılarındaki artıştan kaynaklandığını düşündüklerini söyledi. Yetkili, "Bunu fırsata çeviren varsa da bizim yapacağımız bir şey yok" dedi.

TESİSLER ARANDI, SİSTEMDEKİ BOŞLUK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bu sistemi denemek için Şile'deki bazı tesisler telefonla arandı. Kimileri konaklama olmadan müşteri alamayacaklarını beyan ederken, bazı tesisler de bize bölgeye gidersek dönüş için imzalı belge verebileceklerini kaydetti. Yine aynı şekilde Çeşme, Urla gibi bölgelerde de aranan tesislerden bazıları konaklama yapmadan otelde günübirlik vakit geçirebileceğimiz, kahvaltı yapabileceğimiz bilgisini verdi.