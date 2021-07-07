PES 2022 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 hangi tarihte yayınlanacak?

EA Sports tarafından geliştirilen FIFA ve Konami tarafından geliştirilen PES oyunları futbol tutkunlarının en sevdiği yapımlar arasında yer alıyor. Yıllardır rekabet içerisinde olan EA ve Konami yeni oyunlarının geliştirme aşamasında özenle çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde 2020/21 sezonu sona eren FIFA 21'in, yeni serisi FIFA 22 ne zaman çıkacak? Uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan PES 2022 ne zaman çıkacak? Sorularının yanıtı haberimizde!

EA Sports'un FIFA serisi, oyun dünyasının en popüler futbol oyunları arasında yer alıyor. FIFA 21 Ultimate Team modu milyonlarca oyuncunun başlıca ilgi alanına girmişti. FIFA 2020/21 sezonunun sona ermesi FIFA 22 ne zaman çıkacak sorularını beraberinde getirdi. Peki, oyuncuların merakla beklediği FIFA 22 ne zaman çıkış yapacak? Pandemi nedeniyle geliştirme aşaması ertelenen FIFA 22 ne kadar?

Japonya merkezli oyun firması Konami, geçtiğimiz yıl sürpriz bir açıklama gerçekleştirerek yeni bir PES 2021 oyununun piyasaya sürülmeyeceğini açıklamıştı. Bunun yerine PES 2022 için çalışacaklarını ve ortaya güzel bir oyun sunmak istediklerini dile getirmişlerdi. Uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan PES 2022 demo sürümü geçtiğimiz hafta yayınlamıştı. PES 2022 demo sürümü oynanış görüntüleri! PES 22 ne zaman çıkacak?

EA Sports ve Konami futbol oyunlarının iki dev yayıncısı olarak sektördeki varlığını sürdürüyor. Yıllardır aralarında geçen rekabet ile birbirlerini her geçen gün daha ileriye taşıyan bu iki şirketin, bu yıl oyunlarda nasıl detaylara yer vereceği merak ediliyor. Oyunların artık beta sürümlerini yayınlamaya başlamasıyla, futbol tutkunları PES 2022 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 ne zaman çıkacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

PES 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konami'nin yeni oyun için 2 yıldır geliştirme sürecinde olduğu düşünüldüğünde beklentiler oldukça artmış durumda. PES 2022 hakkında haberlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla beraber, Konami geçtiğimiz hafta sessiz sedasız PES 2022'nin demo sürümünü yayınladı.

PES 2022, "New Football Game Online Performance Test" adıyla PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için erişime açıldı.

Oyunun resmi olarak ne zaman çıkış yapacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports'un CEO'su Andrew Wilson FIFA 22 hakkında yaptığı açıklamada, "Oyun yolda, çıkış yapmak için hazırlanıyor." ifadelerini kullanırken, konuşmasının devamında "Tüm yeni EA Sports oyunlarımız FIFA, Madden, NHL ve EA Sports PGA Tour dahil olmak üzere yeni nesil konsol platformları için tasarlandı." dedi.

EA Sports, bilindiği üzere FIFA 21'i EA Play etkinliğinde duyurmuştu. EA Play'in bu yılki etkinliği ise 22 Temmuz 2021'de düzenlenecek.

FIFA 22'nin 24 Eylül 2021 tarihinde resmi olarak çıkış yapması bekleniyor. Ancak, EA Play etkinliğinde verilecek detayları beklemek gerek.

FIFA 22 NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi yıl da, FIFA 22'nin standart sürümü 60 dolar satış fiyatıyla listelenicek.EA'nın ülkemizde kur farkını hesaba katarak oyunu 400,00 TL gibi bir satış fiyatıyla çıkartması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

PES 2022 DEMO SÜRÜMÜ OYNANIŞ VİDEOSU

Video: Everyeye.it