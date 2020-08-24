Peryön, Impact2030 'Türkiye Etki Konseyi'ne katıldı PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği; özel sektör liderliğinde, çalışan gönüllülüğü alanında global bir girişim olan IMPACT2030'un Türkiye'de kurduğu Etki Konseyi'ne katıldı.

Türkiye'de İnsan Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, çalışan gönüllülüğünün önemine dikkat çekmek adına önemli bir adım attı.

Dört bine yakın üyesi ve gerçekleştirdiği projelerle yaklaşık 2,5 milyon çalışana ulaşan PERYÖN, özel sektör liderliğinde yürütülen, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kurucu Paydaşı olduğu, IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi'ne katıldı.

Ülkemizde Arzu Pınar Demirel'in Bölgesel Sesi olduğu IMPACT2030, özel sektörün en önemli kaynağı olan çalışanları harekete geçirmeyi hedefliyor. Şirketler güçlerini birleştirdiğinde ve çalışanlarını bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını iyiliğin bir gücü olarak harekete geçirdiğinde dünyayı değiştirebilecekleri inancıyla hareket ediyor. IMPACT2030 bu amaçla, dünyanın önemli coğrafyalarında Etki Konseyleri kuruyor. Türkiye, Etki Konseyi'nin kurulduğu ilk 6 ülke arasında yer alıyor.

IMPACT2030 özel sektör, BM, kamu, akademi ve sivil toplumu bir platformda buluşturuyor. Çalışan gönüllülüğünü BM'in küresel amaçlarına entegre eden ve insan kaynağı yatırımlarının etkisini ölçen dünyadaki tek girişim.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2015 yılının Eylül ayında New York'ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanacak bir yol haritası olarak 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etmişti. Etki Konseyleri BM'in 17 küresel amacından birini seçerek ilerliyor. Türkiye Etki Konseyi beşinci amaç olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne odaklı çalışıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine her fırsatta vurgu yapan PERYÖN'ün de artık üyesi olduğu IMPACT2030 Etki Konseyi'ne şu ana kadar Türkiye'den 36 kuruluş katıldı.

Kaynak: Bültenler