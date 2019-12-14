Pervin Ersoy'un ev sahipliğinde "Yıldızların Altında" yardım gecesi
Pervin Ersoy'un kurucusu olduğu Projehane, "Yıldızların Altında" adlı özel yardım yemeğiyle cemiyet hayatından 50 çifti, ünlü isimlerle bir araya getirdi. Geceden elde edilen tüm gelir, "Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği"ne bağışlandı.
14.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:39
Özel bir açık artırmanın da olduğu geceye; Hamdi Alkan, Selen Görgüzel, İlker Ayrık, Coşkun Sabah, Turgay Başyayla, Ebru Akel, Eda-Metin Özülkü, Ferhat Göçer, Ferman Toprak, Gupse Özay, Gülse Birsel, İlker Aksum, Muazzez Ersoy, Saba Tümer gibi ünlüler destek verdi.
Kaynak: Snob Magazin
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