Pervin Ersoy'un ev sahipliğinde "Yıldızların Altında" yardım gecesi

14.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:39

Özel bir açık artırmanın da olduğu geceye; Hamdi Alkan, Selen Görgüzel, İlker Ayrık, Coşkun Sabah, Turgay Başyayla, Ebru Akel, Eda-Metin Özülkü, Ferhat Göçer, Ferman Toprak, Gupse Özay, Gülse Birsel, İlker Aksum, Muazzez Ersoy, Saba Tümer gibi ünlüler destek verdi.