Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan hayatı ve biyografisi!

17.02.2021 08:14 | Son Güncelleme: 17.02.2021 08:18
Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhan Kuzu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi! Burhan Kuzu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!

PERVİN BULDAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Kasım 1967

Kaç yaşında: 53yaşında

Nereli: Hakkari

1967'de Hakkâri'de dünyaya geldi. Babasının adı Halis, annesi Lütfiye'dir

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. 1987'de kuzeni Savaş Buldan ile evlendi. Evlendikten bir süre sonra eşinin işi nedeniyle İstanbul'da yaşamaya başladı; 1991'de ilk çocuğu dünyaya geldi. PKK'ya maddi yardımda bulunmakla suçlanan eşi, kimliği bilinmeyen kişilerce 2 Haziran 1994'te kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü. Pervin Buldan, eşinin öldüğü gün erken doğum yaparak ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Eşini kaybettikten bir yıl sonra Cumartesi Anneleri'ne katıldı; dört yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldı. Bir yandan da HADEP'te görev aldı; iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu.

Pervin Buldan HDP Eş Genel Başkanıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Osman Kavala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Emina Jahovic
Spor Necip Uysal Fatih Terim Deniz Türüç Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan hayatı ve biyografisi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 08:18:26. #1.14#
title