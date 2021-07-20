Peru'da kamulaştırmayı savunarak devlet başkanı seçilen Pedro Castillo kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Peru'da kamulaştırmayı savunarak devlet başkanı seçilen Pedro Castillo kimdir?

Peru'da kamulaştırmayı savunarak devlet başkanı seçilen Pedro Castillo kimdir?
BBC - Haberler | Dünya

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan solcu aday Pedro Castillo'nun galibiyeti kesinleşti ve ülkenin seçilmiş devlet başkanı ilan edildi.

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan solcu aday Pedro Castillo'nun galibiyeti kesinleşti. Castillo, ülkenin seçilmiş devlet başkanı ilan edildi.

Haziran'daki ikinci tur seçimlerde Castillo az bir farkla çoğunluk oylarını almış, ancak rakibi sağcı Keiko Fujimori seçimlerde hile olduğu iddiasıyla sonuçlara itiraz etmişti. Uluslararası gözlemciler seçimlerde herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

51 yaşındaki eski öğretmen ve sendika lideri Castillo, 44 bin oy farkı ile oyların yüzde 50'sinden biraz fazlasını aldı.

Castillo, Peru'nun 200. bağımsızlık yıldönümü olan 28 Temmuz'da devlet başkanı olarak yemin edip göreve başlayacak.

Seçim kurulunun kararını açıklamasının ardından başkent Lima'da konuşan Castillo, "Birlikte çalışıp bu ülkeyi birleştireceğiz. Demokrasiye aykırı her şeyi reddedeceğiz" dedi.

Peru'nun mevcut Devlet Başkanı Francisco Sagasti ise Twitter'da paylaştığı bir mesajda, sonuçları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sagasti, "Uzlaşma, mutabakat ve birlik için bu yeni bir aşama olsun" diye yazdı.

Castillo kimdir?

51 yaşındaki Castillo, Peru'da And Dağları'nın kuzeyinde en yoksul bölgelerden biri olan Cajamarca'da ilkokul öğretmeni.

Siyaset yaşamına 2002 yılında belediye başkan adaylığı ile başlamış ve o seçimde başarılı olamamıştı.

Castillo, binlerce öğretmenin ücret artışı talebiyle 2017'de gerçekleştirdiği başarılı grevle ismini ülke çapında duyurmuştu.

Geçen yıl solcu Özgür Peru Partisi adayı olarak seçimlerde başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.

Partinin kurucusunun yolsuzluk suçlamasından aldığı mahkumiyet yüzünden son anda seçimlere katılamaması üzerine aday gösterilmişti.

Castillo, Özgür Peru Partisi'nin sol kanadını temsil eden politikaları gündeme getirdi ve "Zengin bir ülkede artık yoksul kalmayacak" sloganıyla kampanya yürüttü.

Ülkedeki madenleri, petrol ve kömür yataklarını kamulaştırma ve bir yılda bir milyon istihdam yaratma vaadinde bulundu.

En önemli vaatlerinden biri de yabancıların işlettiği madenlerde karın yüzde 70'inin Peru'da kalmasını sağlayacak şekilde sözleşmelerin yenilenmesini içeriyor.

Suç işleme oranlarının azaltılması için de idam cezasının yeniden gündeme getirilmesini önerdi.

Milli gelirin yüzde 20'sinin sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerine ayrılması vaat ediliyor.

Seçimlerden önceki kamuoyu yoklamalarında ilk 6 aday arasına girmeyi başaramayan ve Mart ayı ortasında oyları yüzde 3 civarında tahmin edilen Castillo'nun sandıktaki başarısı sürpriz oldu.

Al Jazeera'ya konuşan ve Santa Maria Katolik Üniversitesi'nde siyaset bilimci olan Anthony Medina Rivas Plata, ideolojik farklılıkların başkent dışında, ülke genelinde pek önemi olmadığını belirterek, "Castillo'nun yükselişi solcu olmasıyla değil, tabandan gelmesiyle ilgili. Kendisi hiçbir zaman Marksist, sosyalist ya da komünistim demedi. Aslında o bir evanjelist" diyor.

Sosyal muhafazakar olarak tanımlanan Castillo'nun eşcinsel evlilik ve kürtaj konusundaki düşünceleri solcularla çelişkili görülüyor.

Hangi sorunlar bekliyor?

Peru'da Castillo'yu zorlu bir dönem bekliyor. Öncelikle, oyların yüzde 50'sinden biraz fazlasını alması, kutuplaşmış bir ülke ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Covid-19 salgınında üçüncü dalganın beklendiği ülke, nüfusa oranla Covid kaynaklı ölüm sayısında çok büyük farkla başı çekiyor. 32 milyon nüfuslu ülkede aşılama oranı yüzde 5 civarında.

Peru ayrıca salgın nedeniyle ağır bir ekonomik kriz içinde. Ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 daralması milyonlarca insanın yoksullaşmasına neden oldu.

Ancak Castillo'nun kuracağı merkez-sol kabinede bazı politikalarını yumuşatmak zorunda kalacağını, sağ eğilimin ağır bastığı Kongre'de çatışmalardan kaçınmak için bazı tavizler vermesi gerekeceğini söyleyenler de var.

130 sandalyeli Kongre'de Özgür Peru Partisi'nin 37 milletvekili var.

'Seçimlerde yolsuzluğa rastlanmadı'

Üçüncü kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Fujimori, seçimde hile yapıldığı iddialarıyla ilgili delil sunamadı. Castillo'nun Özgür Peru partisi suçlamaları reddetti.

Amerika Devletleri Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası gözlemciler seçimlerde herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Kesinleşmiş seçim sonuçları dün açıklanmadan önce, Fujimori sonuçları kabul edeceğini belirterek "Gerçekler ortaya çıkacak. Ülkemizde meşruiyetin yeniden tesisi için birlikte çalışacağız" dedi.

Keiko Fujimori, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri suçlarından 25 yıl hapis cezası alan eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin kızı. Kendisi hakkında da yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla soruşturma yürütülüyor. Fujimori bu suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Peru'da kamulaştırmayı savunarak devlet başkanı seçilen Pedro Castillo kimdir?
Peru'da kamulaştırmayı savunarak devlet başkanı seçilen Pedro Castillo kimdir?
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Peru'da kamulaştırmayı savunarak devlet başkanı seçilen Pedro Castillo kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:17:24. #1.16#

title