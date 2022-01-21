Peru çevre felaketine karşı acil eylem planına geçti

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında görülen petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketine karşı acil önlem planına geçildiğini açıkladı.

Güney Pasifik ada ülkesi Tonga'da meydana gelen su altı yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine karşı yetkililer harekete geçti. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, La Pampilla rafinerisinden kaynaklı bölgede yaşanan petrol sızıntısının ardından Peru kıyılarında ve denizinde meydana gelen tarihin en büyük çevre felaketlerinden birinin sorumlularını cezalandırmak için acil ve ciddi eylemlerde bulunulacağını açıklayarak, bölgede iklim acil durumu ilan etti.

"BÜYÜK BİR ÇEVRE FELAKETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İspanyol Repsol şirketi tarafından işletilen La Pampilla rafinerisinin neden olduğu çevre felaketini kınayan Castillo, bölgede felaketten en çok etkilenen plajlardan birini ziyaret etti. Castillo ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Kıyı şeridimizde yaşanan ekolojik zarar kabul edilemez. Devlet, ülkenin egemenliğini ve refahını korumak için cezai, hukuki ve idari işlem yapılması kararı aldı. Kıyılarımızda ve denizlerimizde meydana gelen çok büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Tehdit altında olan ve geçim kaynaklarından yoksun bırakılan flora, fauna ve toplulukları trajik biçimde etkileyen zararın sorumlularını cezalandırma görevini hükümet olarak üstlendik" ifadelerini kullandı.

Peru Devlet Başkanı Castillo, meydana gelen çevre felaketiyle ilgili tüm siyasi temsilcilerin ve vatandaşların desteğini istediğini ve hükümetin ciddi adımlar atacağı sözünü vererek, hükümetin zararı azaltmak için gerekli eylemleri içeren bir kararnameyi de imzaladı.

Çevresel Değerlendirme ve Uygulama Ajansı (OEFA) raporlarına göre rafineriden sızan petrol şimdiye kadar 1,7 kilometrekarelik sahili kapladı.

(Serkan Bayar/İHA)