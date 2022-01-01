Personelleri tek tek ziyaret edip tatlı ikramında bulundular

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Altınyayla ve Gürün ilçesinde protokol üyeleri yılbaşında görevi başında olan emniyet, jandarma ve sağlık personelleri ziyaret edip tatlı ikramında bulundular.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Sinan Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız ve İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım yılbaşı gecesinde görevde bulunan kamu personellerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundular. İlk olarak İlçe Hastanesi çalışanlarını ziyaret eden ilçe protokolü daha sonra yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yapan İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip, yeni yıllarını kutladılar.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ise ilçe kaymakamı Halil Yazıcı, kolluk kuvvetlerini ve Gürün Devlet Hastanesi Acil Bölümü çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı ve personele tatlı ikram etti. - SİVAS