Personel istişare toplantısı yapıldu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Personel İstişare ve bilgilendirme toplantılarının sekizinci müftülük konferans salonunda gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Personel İstişare ve bilgilendirme toplantılarının sekizinci müftülük konferans salonunda gerçekleştirildi.

Korona virüs sebebi ile iki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıların birincisi merkezde görev yapan cami görevlileri ile ikinci oturumu ise merkeze bağlı köy ve kasabalarda görev yapan cami görevlilerin katılımı ile müftülük konferans salonunda yapıldı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın başkanlığında yapılan toplantıya müftü yardımcıları, şube müdürleri, din hizmetleri uzmanları ve din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, İl Müftüsü Rüstem Can'ın personele yaptığı konuşma ile devam etti. Ardından toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve Düzce'de ki din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular müzakere edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı