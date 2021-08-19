Personel Alımı ile İlgili Bilgilendirme

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili personel alımları ile ilgili bir bilgilendirme bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili personel alımları ile ilgili bir bilgilendirme bulundu.

Vergili açıklamasında; "Kıymetli Hemşehrilerimiz;

Üçüncü dönem göreve seçilmemizin ardından birçok mesai arkadaşımızla, gerek emeklilik, gerekse de değişik gerekçelerle yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Bu süreçte yaşanan, başta pandemi süreci olmak üzere, belediyemizi ekonomik anlamda etkileyen gerekçeler üzerine gelir-gider dengemizi sağlamak adına personel alımına gitmedik. Ancak, sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına, ihtiyaç duyduğumuz personeli karşılamak amacıyla personel alım ilanına çıkmak zorunda kaldık.

Kıymetli Karabüklüler. . !

Sizlere hiçbir zaman yalan söylemedik, iş ve AŞ üzerinden siyaset yapmadık, bu yol ile oy toplamadık.

Her zaman söylüyoruz; belediye yönetimine hiçbir zaman siyaseti karıştırmadık, adam kayırmadık. . !

Sizlere yalnızca şunu söyleyebilirim; 2019 seçimlerinden bu yana belediyemize iş başvurusu yapanların sayısı 9 BİN 500…!

Peki, ne yapacağız? Ustalık isteyen işlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olanları uygulamalı sınava tabi tutacak, geri kalanları kura ile alacağız. Siyaset yapmayacağız, yandaşı korumayacağız, kul hakkı yemeyeceğiz. . !

Bugüne kadar şunu söyledik; "Biz Karabüklülerin duasıyla bu günlere geldik. . ! " Onun için, Allah bir tek hemşehrimizin hakkını yemeyi bizlere nasip etmesin. Sizlere tavsiyem şu; bu süreçte kimseden yardım istemenize, birilerinden referans aramanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek bir şey var; şayet şartlarınız uyuyorsa başvurunuzu yapınız ve kuranın sonucunu bekleyiniz.

Allah hepinizin yardımcısı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre