Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronavirüse yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, hastalığı nasıl atlattığını anlattı. Tandoğan, tedavinin başarılı olmasında sigara içmemesinin büyük rol oynadığını söyledi ve bir de vatandaşlara atık uyarısında bulundu.

Ordu'nun Perşembe ilçesi belediye başkanı Mustafa Sayım Tandoğan'ın geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkmış ve hastaneye yatırılmıştı. Tandoğan 12 günlük bir tedavi sonrasında sağlığına kavuştu.

"SİGARA KULLANMAMAM BÜYÜK ROL OYNADI"

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan şöyle konuştu: Karnımda bir ağrıyla başladı. Hastaneye başvurdum. Yapılan tetkikte korona pozitif çıktı. Acil bakıma alındım. Şu anda durumum çok iyi. Çok iyi tedavi süreci geçirdim. Bu süreçte en büyük etken sigara kullanmamamın etkisi oldu. Vücut direncim iyiydi. Atlattığımı söyleyebilirim. Ağrım çok oldu, eklemlerimde sancım oldu. 1 hafta içinde ilaç tedavisiyle birlikte doktorlarımız giderdiler. 12 gün hastanede kaldım. Sağlık personeline de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun cansiperane çalışıyorlar. Ülkemiz, dünyamız bunu atlatacak.

"MASKE VE ELDİVENLERİ SOKAĞA ATMAYIN"

Eldiven maske gibi sokağa atmamalarını rica ediyorum. Bizler belediye olarak bunları topluyoruz. Bunların mikrop saçtığını biliyoruz. Bir yerde toplasınlar ve bizi arasınlar. Biz bunları evlerden gelip alırız. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak paylaşayım. Türkiye'nin sağlık sisteminde ne kadar ileri olduğunu gördüm. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz bunu atlatacağız, yeter ki uyarılar dikkate alınsın.